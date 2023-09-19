«Она упала на пакет»: Семилетняя девочка с ножевым ранением попала в больницу в Ленобласти

Девочку экстренно госпитализировали. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Семилетняя девочка попала в больницу с ножевым ранением в Ленинградской области. 18 сентября около семи часов вечера в Вырицкую больницу малышку привезла мать. В итоге ребенка экстренно на машине скорой помощи госпитализировали в Гатчинскую межрайонную больницу. Об этом сообщает АН «Оперативное прикрытие».

- По словам матери, накануне около шести часов вечера в квартире дома на Лесной улице в Вырице по возвращению из леса дочь по неосторожности якобы упала на пакет с грибами, в котором находился нож, - рассказал источник.

О семье девочки известно, что она полная и не состоит ни на каких учетах. 38-летняя мама пострадавшего ребенка работает на заводе. Сейчас врачи оказывают девочке всю необходимую помощь. Специалисты оценили ее состояние как средней степени тяжести.