Санкт-Петербург
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеИщем домСоцподдержкаНаукаСпортКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Санкт-Петербург
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеИщем домСоцподдержкаНаукаСпортКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Санкт-Петербург
+11°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия19 сентября 2023 6:15

«Она упала на пакет»: Семилетняя девочка с ножевым ранением попала в больницу в Ленобласти

Первоклассница пошла за грибами и получила ножевое ранение в Ленобласти
Анастасия НУРАДИЛОВА
Девочку экстренно госпитализировали.

Девочку экстренно госпитализировали.

Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Семилетняя девочка попала в больницу с ножевым ранением в Ленинградской области. 18 сентября около семи часов вечера в Вырицкую больницу малышку привезла мать. В итоге ребенка экстренно на машине скорой помощи госпитализировали в Гатчинскую межрайонную больницу. Об этом сообщает АН «Оперативное прикрытие».

- По словам матери, накануне около шести часов вечера в квартире дома на Лесной улице в Вырице по возвращению из леса дочь по неосторожности якобы упала на пакет с грибами, в котором находился нож, - рассказал источник.

О семье девочки известно, что она полная и не состоит ни на каких учетах. 38-летняя мама пострадавшего ребенка работает на заводе. Сейчас врачи оказывают девочке всю необходимую помощь. Специалисты оценили ее состояние как средней степени тяжести.