Педагог музыкальной школы пять лет развращал маленькую ученицу в Ленобласти

Мужчину поместили в ИВС. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Ленобласти 55-летнего учителя музыки заподозрили в интимной связи с 12-летней ученицей, до которой он домогался в течение нескольких лет. Педагога детской музыкальной школы задержали 18 сентября в Кировске. Об этом сообщает АН «Оперативное прикрытие».

- По данным следствия, в период с октября 2016 года до декабря 2021-го преподаватель по классу гитары в своей квартире на улице Пушкина и в школе на занятиях по музыке совершил насильственные действия сексуального характера в отношении девочки 2011 года рождения, - рассказал источник.

Учитель во всем признался и дал показания, в которых рассказал, как все было на самом деле. Против него возбудили уголовное дело о насильственных действия сексуального характера. Преступника поместили в изолятор временного содержания. Расследование тем временем продолжается.