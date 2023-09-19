Велосипедистку, получившую травмы в ДТП на «Скандинавии», выпишут из больницы 20 сентября

Пострадавших девочек забирал с места ДТП вертолет санавиации. Фото: ГУ МВД России по СПб и ЛО

Из клиники Педиатрического университета в Петербурге 20 сентября планируют выписать велосипедистку, которая серьезнее всех пострадала в аварии на трассе «Скандинавия». Девочка получила тяжелые травмы, в том числе перелом подвздошной кости и черепно-мозговую травму. Об этом сообщает пресс-служба Педиатрического университета.

- Пациентке предстоит длительная реабилитация. Но мы на консилиуме решили, что ей лучше сейчас находиться дома на амбулаторном лечении. Педиатрический университет продолжит оказывать консультативную помощь, - объяснил ректор Педиатрического университета.

Напомним, авария на трассе «Скандинавия» случилась 7 сентября. Фура влетела в автомобиль, который сопровождал учениц школы олимпийского резерва. Машина по инерции столкнула велосипедисток. Две девочки погибли, остальные девять – пострадали. На данный момент, почти всех из них выписали из больницы.