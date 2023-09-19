Иномарка сбила семилетнего мальчика во дворе дома в Петербурге

Семилетнего школьника увезли в больницу после ДТП во дворе дома в Петербурге. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Семилетнего мальчика увезли в одну из больниц Петербурга в состоянии средней тяжести после ДТП. Все произошло утром 18 сентября. Второклассник шел во дворе дома 70/2 по Муринской дороге и его сбила иномарка. Как оказалось, за рулем Hundai Solaris сидела 34-летняя безработная петербурженка, которая за последние два года привлекалась к административной ответственности за нарушение правил дорожного движения 39 раз. Об этом пишет АН «Оперативное прикрытие».

- Ученика второго класса с различными травами в состоянии средней тяжести бригада скорой помощи увезла в Детскую больницу №2, - уточнил источник.

Но это не единственное ДТП за понедельник, в котором пострадал ребенок. Утром у дома 14 по проспекту Маршала Блюхера на регулируемом перекрестке сбили 14-летнюю девочку. Как оказалось, школьница переходила дорогу на красный сигнал светофора. Ее также увезли в Детскую больницу №2 в состоянии средней тяжести.