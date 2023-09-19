Труп пенсионерки с ножевым ранением груди нашли в квартире в Петербурге

Женщина умерла от ножевого ранения. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Петербурге нашли труп 74-летней женщины с ножевым ранением груди. Тело матери обнаружил ее 36-летний сын в квартире в Московском районе на Предпортовом проезде 18 сентября. Об этом сообщает АН «Оперативное прикрытие».

- Труп своей матери с признаками насильственной смерти 18 сентября около 19:30 в квартире дома во 2-м Предпортовом проезде обнаружил ее 36-летний сын. Сотрудник медкомпании, проживающий на соседней улице, зашел проведать пенсионерку, - рассказал источник.

Известно, что пожилая петербурженка погибла от ножевого ранения. Труп направили в морг, чтобы убедиться в причинах смерти женщины. Специалисты устанавливают все обстоятельства случившегося. Уголовное дело пока не возбуждали.

Из квартиры следователи забрали дверной замок, два ключа, нож, тапочки. Специалисты также сняли отпечатки пальцев.