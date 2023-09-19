Женщина нашла труп заколотого ножницами бывшего парня в квартире в Петербурге

Полицейские задержали преступника в соседнем доме. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Петербурженка нашла в квартире на улице Евдокима Огнева труп своего бывшего парня в луже крови. Мужчину закололи ножницами. Молодой человек пришел к экс-возлюбленной вместе с приятелем. Они предложили девушке выпить, но та отказалась и отправилась спать. Подробности пишет «Мойка 78».

- В районе четырех утра горожанка проснулась от непонятного шума. Выйдя в коридор, она обнаружила мертвым своего бывшего, - рассказал источник.

Второго приятеля нашли в соседнем доме. Его и подозревают в случившемся. Он прятался в своей квартире, когда к нему пришли сотрудники полиции. Мужчина честно признался, что поссорился с другом во время застолья. Поэтому схватил ножницы и заколол товарища. Виновника случишегося задержали и отправили в изолятор временного содержания.

Преступник уже привлекался к уголовной ответственности. Его судили за воровство, наркотики и убийство.