Диплом о высшем образовании пригодился каждому четвертому бизнесмену из Петербурга

Высшее образование пригодилось только каждому четвертому предпринимателю из Петербурга. Фото: Олег ЗОЛОТО

Высшее образование не всегда может помочь стать успешным бизнесменом. Так, в Петербурге диплом об окончании вуза пригодился только каждому четвертому предпринимателю. Еще 16 процентов опираются на знания, полученные из профильной литературы, а 29 процентов прислушиваются к советам знакомых бизнесменов. Об этом свидетельствуют результаты опроса «Стартам Академии» Школы управления Сколково.

- А опыт известных предпринимателей, чьи истории часто встречаются в современных медиа, вдохновляет только 9 процентов опрошенных предпринимателей из Петербурга, - добавили аналитики.

Примечательно, что 38 процентов респондентов не считают свои знания достаточными для управления бизнесом. При этом каждый третий хотел бы получить дополнительное предпринимательское образование. По их мнению, это поможет улучшить финансовые показатели компании, добавить знакомств, полезных для бизнеса, да и просто расширить кругозор. Но чаще предприниматели не могут пойти в бизнес-школу либо из-за отсутствия свободных денег, либо из-за недостатка времени.