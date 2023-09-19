Ученые из Петербурга выявили ухудшение иммунитета у женщин с грудными имплантами

Грудные импланты могут приводить к нарушениям работы иммунитета. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Силиконовые грудные импланты могут приводить к нарушению работы иммунитета, что, в свою очередь, негативным образом сказывается на щитовидной железе. К такому выводу пришли ученые лаборатории мозаики аутоиммунитета Санкт-Петербургского госуниверситета, анализируя состояние иммунной и эндокринной систем у 106 женщин с грудными имплантами и без них. Об этом пишет «Газета.Ru».

- Мы выявили феномен повышения уровня аутоантител к рецептору тиреотропного гормона (ТТГ) - основного регулятора роста и работы щитовидной железы. Это наблюдалось только у женщин с имплантами. Подтвержден феномен предоперационного роста уровней пролактина и ТТГ, - отметил основной автор исследования, пластический хирург Валерий Золотых.

Авторы исследования также рекомендовали женщинам перед операцией по установке имплантов проверить состояние щитовидной железы и пройти тест на аутоантитела к ТТГ. Дело в том, что повышение аутоантител к рецепторам ТТГ является признаком базедовой болезни, что является противопоказанием к установке имплантов.