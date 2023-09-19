Премьеру спектакля Богомолова «Мать» перенесли на 2024 год в Александринском театре

В театре перенесли постановку. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Петербурге перенесли премьеру спектакля режиссера Константина Богомолова «Мать», который должен был состояться в Александринском театре. В пресс-службе учреждения объяснили, что спектакль покажут лишь в следующем году. Причины такого решения там не объяснили.

- Обращаем ваше внимание, что премьера спектакля «Мать» переносится 30, 31 августа и 1 сентября 2024 года. Все проданные билеты действительны на новую дату. Приносим извинения за доставленные неудобства, - обратилась к зрителям администрация театра.

Спектакль «Мать» должен был стать дебютной работой режиссера Богомолова в Александринском театре. Ранее планировалось, что постановку покажут зрителям в ноябре этого года.

Спектакль «Мать» создали по мотивам одноименного произведения Максима Горького. Длительность постановки – четыре часа с двумя антрактами.