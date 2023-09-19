Суд отпустил на свободу петербуржца, изнасиловавшего и убившего девушку

Суд Петербурга отпустил на свободу мужчину, который изнасиловал и убил девушку больше 20 лет назад. Фото: Олег ЗОЛОТО

Житель Петербурга избежал наказания за изнасилование и убийство девушки из-за истечения срока давности. Дело в том, что преступление произошло более 20 лет назад. Тогда мужчина, будучи пьяным, во дворе дома 4 по Фонарному переулку поссорился со знакомой, избил ее и начал душить. А когда она потеряла сознание, то изнасиловал. Затем петербуржец испугался, что его жертва обо всем расскажет полицейским, поэтому задушил ее. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов Петербурга.

- Из материалов дела следует, что с 16 марта 2002 года, даты инкриминируемого деяния, истекло более 20 лет. В течение этого времени обвиняемый не уклонялся и не скрывался от следствия и суда. Мужчина имеет постоянную регистрацию и место жительства в Петербурге, под наблюдением у нарколога либо психиатра не состоит, не судим, - добавили в пресс-службе.

В связи с этим суд решил прекратить производство по уголовному делу. Обвиняемого освободили из-под стражи в зале суда.