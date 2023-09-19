Спасатели вытащили корову из болота в Ленобласти

Корова застряла в болоте. Фото: МЧС России

День у спасателей МЧС в Ленинградской области начался с помощи сельскому хозяйству. В специалистах отчаянно нуждалась корова из деревни Кабацкое. Животное в погоне за зеленой травой увязало в болоте. Не видя перед собой преград, корова смело прошагала с привычного места пастбища в трясины. Там трава показалась зеленее. Не увидев в этом ничего подозрительного, животное направилось прямиком в ловушку. Бедная корова оказалась в болоте, которое тут же стало ее засасывать.

- Корову вызволяли из болота три специалиста Северо-Западного регионального поисково-спасательного отряда, - сообщили в пресс-службе МЧС России по Петербургу.

Чтобы спасти бедное животное из цепких лап болота, спасателям понадобилось альпинистское снаряжение. Специалисты аккуратно вытащили из болота животное. Перепугавшуюся корову вернули в руки хозяйки. Сейчас животное уже под присмотром в родном стойле, сытая по горло и травой с болота, и подобными приключениями.