Стационары-трансформеры снова откроют в Петербурге при росте заболеваемости ковидом

Стационары-трансформеры в Петербурге пока открывать не собираются. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Петербурге растет заболеваемость ОРВИ, но этот рост не такой активный, как в период пандемии коронавируса. Тем не менее, только 18 сентября в больницу попали 22 человека. Об этом в комитете по здравоохранению рассказали «Петербургскому дневнику».

- На данный момент стационары-трансформеры не задействованы. Взрослых принимают больница Боткина, Александровская больница (30 коек), Городская больница № 20 на улице Ленсовета и психиатрическая больница Скворцова-Степанова, в ней для инфекционных больных так же выделены 30 коек. Несмотря на определенный рост заболеваемости, она находится на минимальных значениях и обусловлена в основном респираторными вирусами не гриппозной этиологии, - объяснили в комздраве.

По прогнозам экспертов, ковид не имеет сезонного характера. Он зависит лишь от мутации вируса. Поэтому сложно сказать, будет ли новая серьезная волна. Однако, если это все-таки случится, в больницах снова откроют стационары-трансформеры.