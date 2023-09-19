Водителя погрузчика будут судить в Петербурге за то, что он раздавил коллегу мусором

Суд вынесет приговор водителю погрузчика. Фото: Олег ЗОЛОТО

Перед судом в Петербурге предстанет водитель грузового погрузчика. Мужчина работал на строительном объекте с мусором. Несчастный случай произошел 8 апреля 2023 года. Водитель перевозил мусор на одной из строек на Октябрьской набережной. Петербуржец свалил строительный мусор в емкость. К сожалению, в этот момент под тонной отходов случайно оказался его коллега. Мужчина осматривал контейнер, когда его завалило строительным мусором. Рабочий погиб на месте.

- Прокуратура Невского района утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 42-летнего местного жителя, - пояснили в пресс-службе прокуратуры Санкт-Петербурга.

Теперь мужчину ждет суд. Его обвиняют в причинении смерти по неосторожности по части 1 статье 109 Уголовного кодекса. По версии следствия, из-за ненадлежащего исполнения трудовых обязанностей водителем погиб человек. В степени виновности водителя будет разбираться Невский районный суд.