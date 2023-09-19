Мигрант подрезал машину и открыл стрельбу на КАД Петербурга

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Петербурге сотрудники полиции задержали мигранта, который устроил стрельбу на дороге. Сообщение о хулигане поступило в полицию около пяти часов вечера 18 сентября. К сотрудникам обратился мужчина, которого подрезали на КАД. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

- На внутреннем кольце КАД на развилке «Ржевка-Колтуши» его подрезал неизвестный водитель автомобиля «Чери», после чего из окна автомобиля произвел выстрел из сигнального пистолета в его сторону, - говорится в сообщении регионального ведомства.

Сотрудники полиции задержали хулигана около 10 часов вечера на Пражской улице в Кудрово. Наряд ДПС остановил его автомобиль «Чери». В машине находился 23-летний водитель, гражданин среднеазиатского государства. Его отвезли в отдел полиции. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.