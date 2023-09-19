Руководство СКА не будет увольнять Ротенберга из-за пяти поражений подряд

Ротенберг пообещал, что СКА больше не проиграет. Фото: Вероника ОВСЯННИКОВА

Глава совета директоров петербургского КХЛ СКА Александр Медведев прокомментировал ситуацию в хоккейном клубе. Напомним, команда потерпела пять поражений подряд. Начали появляться слухи о возможном увольнении главного тренера СКА Романа Ротенберга. Но Медведев опроверг эту информацию.

- Никаких опрометчивых шагов делаться не будет. Тренерский штаб знает требования и цели, находится в постоянном диалоге с советом директоров и его председателем, - цитирует ТАСС Медведева.

Напомним, ранее Ротенберг обратился к болельщикам после неудачного матча с «Сибирью». Он сообщил, что игроки возвращаются в форму, и поражений команды больше не будет. Хоккеисты снова начнут побеждать.

- Приносим извинения всем болельщикам и просим набраться терпения. Мы будем побеждать, и вы это увидите в ближайшее время — в следующей игре, - сказал Ротенберг на пресс-конференции после игры.