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НовостиОбщество19 сентября 2023 12:49

Материалы для строительства загородного жилья подорожали в Петербурге

Больше всего цены выросли на клееный брус, строительные герметики, силиконы и дымоходы
Анастасия НУРАДИЛОВА
В Петербурге подорожали стройматериалы.

В Петербурге подорожали стройматериалы.

Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Петербурге значительно подорожали материалы для строительства загородных домов. Их стоимость выросла на 20 процентов в среднем по сравнению с ценами января. Больше всего подорожал клееный брус, строительные герметики, силиконы и дымоходы.

- В каждой из этих групп цена по сравнению с началом года поднялась на 50-60 процентов, - говорится в сообщении пресс-службы ГК Puzzle Realty.

Кроме этого, в регионе выросла стоимость на лакокрасочные изделия и утеплители. Дело в том, что эти стройматериалы поставляют из Беларуси, а их стоимость зависит от курса рубля. В большую сторону изменились цены на бетон, щебень и песок, арматуру, кирпич, отделочные материалы.

- Конечно, определенная доля в повышении цен по сравнению с началом года связана с сезонностью. Уже сейчас некоторые материалы начинают дешеветь в пределах 5-10 процентов, - отметила директор по стратегическому развитию ГК Puzzle Realty Марина Шкурко.