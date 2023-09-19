320-летие Петербурга отпраздновали в Париже

В Париже провели концерт, посвященный юбилею Петербурга. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Празднование 320-летия Петербурга вышло далеко за пределы города. Концерт, посвященный юбилею Северной столицы, провели в Париже. Мероприятие проходило в Российском духовно-культурном православном центре. В нем приняли участие солисты симфонического оркестра Государственной академической капеллы Санкт-Петербурга Илья Чирсков и Николай Андреев. Они исполнили в стенах центра исполнили произведения Петра Чайковского, Игоря Стравинского, Фредерика Шопена и Сезара Франка. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного.

- Автором первого Генплана Петербурга был знаменитый архитектор Жан-Батист Леблон. Великий зодчий Огюст Монферран создал на берегах Невы свои лучшие шедевры, в числе которых знаменитые Александровская колонна и Исаакиевский собор. И, безусловно, мы благодарны Этьену Фальконе, который изваял главный символ нашего города - «Медного всадника». Французы приезжали в столицу Российской империи, строили дворцы и особняки, без которых сегодня невозможно представить наш город, - отметил губернатор Александр Беглов.

Концерт открыл программу петербургских мероприятий в столице Франции. В их числе презентация «Французский след в истории Санкт-Петербурга», видео-экскурсия «Французские кондитеры в Петербурге в 19-м и начале 20-го века», выставка архивных документов и другое.