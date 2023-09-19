В Петербурге отклонили 99 процентов заявок в Генплан по переводу промзоны в жилую застройку

Власти Петербурга не спешат переводить промзоны в жилую застройку. Фото: Олег ЗОЛОТО

Практически все заявки в Генплан Петербурга по переводу промышленных земель в зону жилой застройки, а именно 99 процентов, отклонили. Причина простая - в Смольном надеются, что туда придут представители бизнеса, и промышленность возродится. Как отметил депутат ЗакСа Денис Четырбок в эфире радио «Комсомольская правда в Санкт-Петербурге» на 92.0 FM, отклонение такого большого количества заявок еще связана и со страхом повторить прошлые ошибки. Ранее также промзоны предлагали перевести в жилую застройку. Но это привело к отставанию социальной инфраструктуры.

- Какая-нибудь легкая промышленность могла бы заполнить эти пустующие пространства. Это было бы хорошо с точки зрения увеличения рабочих мест, вклада в городскую экономику. Смольный надеется не только на так называемый промышленный ренессанс, но и не хочет повторения тех ошибок, которые были при рассмотрении прошлого Генплана, - указал Четырбок.

Депутат добавил, что сейчас город не спешит с переводами земель. И, если не произойдет промышленного ренессанса, то, по крайней мере, это не добавит Северной столице очередных проблем с необходимостью обеспечить население необходимой инфраструктурой для комфортной жизни.