Петербуржцы смогут узнать цену жизненно необходимых лекарств через телеграм-бот. Фото: Артем КИЛЬКИН

В Петербурге запустили телеграм-бот «ФАРМА-чек». С помощью него местные жители смогут узнать предельную стоимость жизненнно необходимых и важнейших лекарств. Разработали специальный код в комитете по тарифам. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного.

– Чтобы проверить стоимость, нужно отправить чат-боту название лекарства из перечня, затем выбрать производителя и упаковку, – уточнили в пресс-службе городского правительства.

Сейчас в России действует мораторий на проведение контрольных мероприятий для бизнеса. Поэтому ведомство не проводит плановые проверки. Но, петербуржцы, которые приобрели препарат по завышенной цене, могут отправить в «ФАРМА-чек» фотографию чека, адрес аптеки и свои контактные данные. Так, в организации смогут провести проверку и привести цену в соответствие с утвержденной надбавкой.