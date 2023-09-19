Годовая инфляция ускорилась до 5,6% в августе в Петербурге. Фото: Олег ЗОЛОТО

В Петербурге и Ленобласти ускорилась годовая инфляция. Так, в августе текущего года показатели увеличились до 5,6 и 5,4 процента соответственно. Как сообщили в пресс-службе Северо-Западного ГУ Банка России, повлияли на темпы роста потребительский спрос и ослабление рубля.

– Цены на продовольственные и непродовольственные товары в Петербурге и области продолжили повышаться. Спад зафиксировали в сегменте услуг, – отметили аналитики.

Ускорился рост цен на импортные фрукты, мясо птицы, легковые автомобили. Немного сдержать инфляцию помогло расширение предложения ряда услуг. Так, прежней осталась стоимость билетов на поезда по отдельным направлениям. Эксперты отметили, что сегодняшняя денежно-кредитная политика приведет к годовому показателю в шесть-семь процентов. К 2024 году инфляция вернется к нормальным четырем процентам. Она будет находиться около этой цифры и дальше.