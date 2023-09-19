Четыре детских сада на 580 детей открыли в Петербурге. Фото: Олег ЗОЛОТО

В четыре районах Петербурга открылись новые детские сады. Накануне госстройнадзор города разрешил ввести здания двух из них в эксплуатацию. Всего для дошкольников появилось 580 дополнительных мест в учреждениях. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного,

– Детсад на 250 мест расположился в Выборгском районе на Манчестерской улице. Объект площадью в 4,3 тысячи квадратов ранее проинспектировал начальник госстройнадзора, – рассказали в пресс-службе городского правительства.

Еще одно учреждение на 220 мест построили в Красносельском районе на проспекте Буденного. В зданиях сделали бассейны, залы для музыкальных и физкультурных занятий, а также кружковые помещения. Кроме того, два детских садика оформили прямо в многоквартирных домах. Один вмещает 60 дошкольников из Невского района. Другой – 50 детей, проживающих неподалеку от Московского проспекта.