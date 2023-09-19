«Газпром» требует 3,4 млрд рублей с хозяина центра Fort Tower в Петербурге. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Компания «Газпром комплектация» хочет взыскать порядка 3,4 миллиарда рублей с фирмы «Нартекс». Ранее одна из структур энергетиков арендовала у организации 29 тысяч квадратных метров офисных площадей в бизнес-центре Fort Tower. Об этом стало известно из картотеки дел Арбитражного суда Петербурга и Ленобласти.

– Компания хочет получить задержанный аванс суммой в 3,3 миллиарда рублей, а также проценты за пользование чужими деньгами с апреля 2021 года в 472,2 миллиона рублей, – говорится в карточке дела.

Кроме того, структура упомянула и проценты за задержанные с 15 августа средства. Накапало, по подсчетам «Газпрома», порядка 2,8 миллиарда рублей. Что именно стало причиной спора, неизвестно. Однако немного позже на сайте картотеки появилась информация, что энергетики иск отозвали едва ли не в день подачи.