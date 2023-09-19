Без вести пропавшего 44-летнего мужчину с двумя овчарками ищут в Ленобласти. Фото: ЛизаАлерт

Без вести пропавшего 44-летнего мужчину ищут волонтеры «ЛизыАлерт» в Ленобласти. Местный житель ушел из дома в деревне Ивановка Гатчинского района 17 сентября. Он отправился на прогулку с собаками и не вернулся. Спустя два дня его местоположение по-прежнему остается неизвестным. Об этом сотрудники поисково-спасательного отряда сообщили в своих социальных сетях.

– Помогите найти человека! Нужна помощь добровольцев, – обратились к неравнодушным местным жителям волонтеры.

К публикации они приложили ориентировку, на которой указали рост около 170 сантиметров, нормальное телосложение, темный цвет волос и серые глаза. В день исчезновения на мужчине была зеленая куртка и черные галоши. Вместе с ним ушли две черно-рыжие овчарки с темно-коричневыми ошейниками. Всю информацию можно сообщить напрямую инфоргу поиска Анне по номеру 8 999 452 24 87.