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НовостиОбщество19 сентября 2023 17:19

Без вести пропавшего 44-летнего мужчину с двумя овчарками ищут в Ленобласти

Мужчина ушел из дома 17 сентября
Элеонора КУРЮМОВА
Без вести пропавшего 44-летнего мужчину с двумя овчарками ищут в Ленобласти. Фото: ЛизаАлерт

Без вести пропавшего 44-летнего мужчину с двумя овчарками ищут в Ленобласти. Фото: ЛизаАлерт

Без вести пропавшего 44-летнего мужчину ищут волонтеры «ЛизыАлерт» в Ленобласти. Местный житель ушел из дома в деревне Ивановка Гатчинского района 17 сентября. Он отправился на прогулку с собаками и не вернулся. Спустя два дня его местоположение по-прежнему остается неизвестным. Об этом сотрудники поисково-спасательного отряда сообщили в своих социальных сетях.

– Помогите найти человека! Нужна помощь добровольцев, – обратились к неравнодушным местным жителям волонтеры.

К публикации они приложили ориентировку, на которой указали рост около 170 сантиметров, нормальное телосложение, темный цвет волос и серые глаза. В день исчезновения на мужчине была зеленая куртка и черные галоши. Вместе с ним ушли две черно-рыжие овчарки с темно-коричневыми ошейниками. Всю информацию можно сообщить напрямую инфоргу поиска Анне по номеру 8 999 452 24 87.