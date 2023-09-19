СКА Петербурга сменил капитана после пяти поражений подряд в КХЛ. Фото: Олег ЗОЛОТО

В СКА сменился капитан. Так, в предыдущих матчах эту роль занимал Марат Хайруллин. Но после пяти поражений в Континентальной хоккейной лиге главный тренер СКА решил совершить рокировку. Теперь главным игроком команды назначили нападающего Александра Кадейкина. Об этом в своем телеграм-канале сообщил Роман Ротенберг.

– В трудный для команды момент нам очень пригодится опыт и уверенность Саши. Кадейкин сможет передать молодым игрокам и новичкам команды необходимую сейчас уверенность, задать правильный тон, – отметил Ротенберг.

Напомним, СКА потерпел пять поражений подряд в регулярном чемпионате КХЛ. Команда из Петербурга после семи матчей набрала лишь четыре очка. Сейчас хоккейный клуб занимает предпоследнее, десятое место в турнирной таблице Западной конференции. На новых позициях спортсмены сыграют уже 20 сентября против «Северстали».