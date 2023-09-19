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НовостиОбщество19 сентября 2023 20:04

Седьмой детский сад на 220 мест построили в Красносельском районе Петербурга

Учреждение с бассейном появилось в микрорайоне «Солнечный город»
Элеонора КУРЮМОВА
Седьмой детский сад на 220 мест построили в Красносельском районе Петербурга. Фото: Setl Group

Седьмой детский сад на 220 мест построили в Красносельском районе Петербурга. Фото: Setl Group

В Красносельском районе Петербурга достроили седьмой детский садик. Учреждение на 220 мест появилось в ЖК «Солнечный город». Об этом сообщили в пресс-службе Setl Group.

– Новый садик уже готов к тому, чтобы принимать маленьких гостей. Восьмой сдадут в эксплуатацию в следующем году, – рассказали представители компании.

Здание дошкольного учреждения расположилось на проспекте Буденного. В здании обустроили помещения для игр, спальни для разных групп детей, бассейн, музыкальный и спортивный залы, кружковые комнаты, а также медицинский кабинет и кухню.

Во дворе предусмотрели площадки с теневыми навесами и зоной для занятий физкультурой. Отдельно сделали и метеоплощадку: там малыши смогут изучать природные и погодные явления. Всего в ЖК по проекту запланировано четыре общеобразовательные школы и 11 детских садов.