В архив Петербурга передали блокадные записи с голосами Берггольц и Шостаковича. Фото: Артем КИЛЬКИН

В Центральный госархив кинофотофонодокументов Петербурга передали уникальные аудиозаписи. На звуковых дорожках записаны голоса Ольги Берггольц и Дмитрия Шостаковича, авианалетов, объявления воздушной тревоги. Ранее блокадные материалы принадлежали Дому радио.

– Губернатор Петербурга утвердил программу, по которой всю коллекцию обработают за 20 лет. Сегодня продолжаются поиски современных решений для ускорения некоторых рабочих процессов. В работе используются искусственный интеллект и роботизированные программы, – уточнили в пресс-службе правительства.

Как отметили в Смольном, главная задача для Архивного комитета заключается не только сохранение бесценных документов, но и организация свободного доступа к ним граждан. Планируется, что уже в этом году порядка 50 тысяч фотодокументов откроют для читателей Центрального государственного архива кинофотофонодокументов Петербурга.