Неадекватный мужчина с мачете пробил стекла иномарке в Петербурге. Фото: скриншот видео

С наступлением осени и первых заморозков у петербуржцев все чаще пошаливают нервишки. Но окончательно сдали в самом начале рабочей недели они у одного из автомобилистов города. Мужчина с помощью мачете пробил стекла иномарке, водитель которой не уступил ему дорогу. Об этом очевидцы сообщили очевидцы в телеграм-канале «SPB TOP NEWS».

– Неадекват с мачете выбежал из своего «Дэо Матиза» и порубил автомобиль «Киа Церато», – уточнили авторы публикации.

Как рассказал сам пострадавший, до этого он не пропустил взбесившегося петербуржца на дороге. Несмотря на резкое и кардинальное решение проблемы, автомобильный Раскольников попытался быстро ретироваться с места происшествия. Свое холодное оружие не бросил, а закинул в малолитражку. К счастью, от несущего возмездие водителя южнокорейской машины пострадала только красная иномарка.