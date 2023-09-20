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НовостиПроисшествия19 сентября 2023 21:15

Неадекватный мужчина с мачете пробил стекла иномарке в Петербурге

Неадекватный мужчина с мачете порубил «Киа Церато», которая не уступила дорогу
Элеонора КУРЮМОВА
Неадекватный мужчина с мачете пробил стекла иномарке в Петербурге. Фото: скриншот видео

Неадекватный мужчина с мачете пробил стекла иномарке в Петербурге. Фото: скриншот видео

С наступлением осени и первых заморозков у петербуржцев все чаще пошаливают нервишки. Но окончательно сдали в самом начале рабочей недели они у одного из автомобилистов города. Мужчина с помощью мачете пробил стекла иномарке, водитель которой не уступил ему дорогу. Об этом очевидцы сообщили очевидцы в телеграм-канале «SPB TOP NEWS».

– Неадекват с мачете выбежал из своего «Дэо Матиза» и порубил автомобиль «Киа Церато», – уточнили авторы публикации.

Как рассказал сам пострадавший, до этого он не пропустил взбесившегося петербуржца на дороге. Несмотря на резкое и кардинальное решение проблемы, автомобильный Раскольников попытался быстро ретироваться с места происшествия. Свое холодное оружие не бросил, а закинул в малолитражку. К счастью, от несущего возмездие водителя южнокорейской машины пострадала только красная иномарка.