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НовостиЭкономика19 сентября 2023 21:44

На малых предприятиях Петербурга спрос на персонал вырос на четверть

В среднем бизнесе отметили рекордный рост на 20 процентов
Элеонора КУРЮМОВА
На малых предприятиях Петербурга резко вырос спрос на персонал.

На малых предприятиях Петербурга резко вырос спрос на персонал.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Активность среднего, малого и микробизнеса в 2023 году проанализировали в Петербурге. Аналитики выяснили, что количество открытых вакансий в микробизнесе увеличилось на 23 процента, в малых предприятиях – на четверть, а в среднем бизнесе – на пятую часть. Об этом сообщили специалисты рекрутинговой платформы HeadHunter.

– Больше всего сотрудников набирали малые предприятия: они искали почти 87 тысяч новых сотрудников. Еще 81 тысячу вакансий открывали представители микробизнеса. Меньше всего пришлось на средние организации: только 33 тысячи объявлений, – уточнили аналитики.

С начала года больше всего малым предприятиям требовались сотрудники в сфере перевозок и логистики, промышленного оборудования, производства бытовой и оргтехники. Также на 17 процентов чаще искали строителей и проектировщиков.

Средний бизнес искал работников для розничной торговли, ресторанно-гостиничного дела и сферы недвижимости. А у микробизнеса резко возросла нужда в IT-специалистах.