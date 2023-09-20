Фонд «Защитники Отечества» в Петербурге принял более 2,3 тысячи обращений

В Фонде работают участники боевых действий и бывшие сотрудники военкоматов. Фото: t.me/moskalenkovalery

Вице-губернатор Валерий Москаленко посетил петербургское отделение Фонда «Защитники Отечества». Фонд занимается поддержкой участников и ветеранов СВО. За 4 месяца туда обратились 1400 человек. Более 2,3 тысяч обращений приняли специалисты. 70 процентов из них уже решено.

- Вместе с ветеранами боевых действий, членами семей погибших участников СВО и партнерами Фонда сегодня обсудили самые актуальные вопросы сопровождения наших демобилизованных ребят, - говорится в сообщении вице-губернатора в его телеграм-канале.

В Фонд чаще всего обращаются, чтобы получить удостоверение ветерана боевых действий, оформить денежные выплаты, связанные с участием в СВО, получить социальную, медицинскую и психологическую поддержку.

Вопросы решают быстро и эффективно, потому что в штате фонда работают участники боевых действий, бывшие сотрудники военкоматов и другие неравнодушные специалисты.