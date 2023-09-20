Человек упал на пути на станции метро «Комендантский проспект» в Петербурге

Человек упал на пути. Фото: t.me/Megapolisonline

В Петербурге на станции метро «Комендантский проспект» пассажир упал на железнодорожные пути. Из-за этого в движении поездов произошел сбой. В 9:24 вестибюль полностью закрыли на вход, а пассажирам предложили пользоваться станцией «Старая деревня».

- Действительно упал человек. Но пассажира достали, все хорошо. В происшествии никто не пострадал. Ничего критичного не случилось, - рассказали spb.kp.ru в пресс-службе «Петербургского метрополитена».

Вход в вестибюль «Комендантского проспекта» после происшествия с упавшим человеком восстановили через семь минут. В 9:31 станция работала в обычном режиме.

Перед этим в соцсетях появились фотографии, на которых видно, как около восьми часов утра в метро на «Комендантском проспекте» выстроилась огромнейшая очередь из пассажиров. Чтобы попасть на эскалатор, приходилось потратить время в потоке людей.