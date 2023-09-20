15-летняя девочка сбежала от любовника-мигранта в приют Петербурга

Мужчину из Таджикистана ищут полицейские. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Петербурге мигранта обвинили в сексе с 15-летней девочкой. Сообщение об этом поступило из детского приюта «Транзит» 19 сентября. Оказалось, что школьница сбежала туда от 23-летнего парня. И решила написать заявление в полицию на гражданина Таджикистана. Об этом сообщает АН «Оперативное прикрытие».

- С октября 2022 года по май 2023 года иностранец совершал половые сношения с ней. Происходило это по обоюдному согласию, уточнила девочка. Но, как известно, подобные деяния со стороны мужчин преследуются законом, - рассказал источник.

Девочка сама пришла в приют 14 июля. Мама школьницы отбывает наказание за кражу и находится в исправительной колонии в Ижевске.

После сообщения о половом сношении полиция возбудила уголовное дело. Сотрудники правоохранительных органов ищут бывшего сожителя несовершеннолетней.