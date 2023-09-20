48-летний мужчина из Мордовии попался на сексе с 15-летней девочкой в Петербурге

Против мужчины возбудили уголовное дело. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Женщина обратилась к сотрудникам полиции с заявлением на своего знакомого. Мать 16-летней девочки подозревает что ее приятель вступал с дочерью в половую связь. Это происходило в марте 2022 года в квартире на Новоизмайловском проспекте. Школьнице на тот момент было всего 15. Об этом сообщает АН «Оперативное прикрытие».

- Мужчину задержали. Он признался, что в марте прошлого года имел интимную связь с девочкой, и заявил, что произошло это по обоюдному согласию. Следователь объяснил приезжему, что секс с детьми в возрасте до 16 лет является безусловным преступлением, - рассказал источник.

Против 48-летнего мужчины из Мордовии возбудили дело о половом сношении с ребенком. Подозреваемого отпустили домой под подписку о невыезде. Расследование тем временем продолжается.