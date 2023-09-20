Автомобилист сбил 10-летнюю девочку на пешеходном переходе в Петербурге

Сотрудники полиции выясняют обстоятельства аварии. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Сотрудники полиции проводят проверку после аварии, которая произошла на Комендантском проспекте. ДТП случилось около 16:30 19 сентября. Автомобиль сбил школьницу, которая переходила дорогу по пешеходному переходу. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

- Автомобиль «Рено Логан», под управлением 37-летнего водителя, двигаясь по улице Плесецкой от Верхне-Каменской улицы, на регулируемом перекрестке с Комендантским проспектом, при повороте направо по зеленому сигналу светофора наехал на ребенка, - говорится в сообщении регионального ведомства.

Десятилетнюю девушку госпитализировали в больницу. В аварии она получила травмы средней степени тяжести. Сотрудники полиции выясняют все обстоятельства случившегося.

О водителе известно, что в этом году он уже четыре раза привлекался к административной ответственности за нарушение Правил дорожного движения.