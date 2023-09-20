Синоптик Колесов сообщил о похолодании в Петербурге с ночи 24 сентября

В Петербурге потеплеет всего на пару дней. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Главный синоптик Петербурга Александр Колесов рассказал о погоде в Петербурге в ближайшие дни. По словам специалиста, в Северной столице 22 и 23 сентября будет тепло. В пятницу и субботу температура воздуха может побить рекорды прошлых лет. Об этом синоптик сообщил в своем телеграм-канале.

- На самом деле все условия для очень хорошей погоды имеются. Повышение атмосферного давления, влияние в течение двух дней огромного теплого сектора от барической депрессии над Скандинавией. И, конечно, солнце, которое будет днем прогревать этот очень теплый воздух, - объяснил специалист.

Правда, наслаждаться теплом и приятной погодой придется совсем недолго. Уже в ночь на 24 сентября в Петербург придет очередной атмосферный фронт, а значит, в городе на Неве снова станет прохладно.