В Петербурге презентуют книгу «Команда самбо»

В Ленинграде самбо занимался и президент России Владимир Путин. Фото: Артем КИЛЬКИН

Российскому самбо в этом году исполняется 85 лет. К юбилею Всероссийской Федерацией самбо в рамках федерального проекта «Zа самбо» будет выпущена книга, презентация которой пройдет 21 сентября в Доме журналиста. В мероприятии примут участие герои сборника - ветераны спорта и общественные деятели. Почетными гостями станут: председатель Комитета по физической культуре и спорту Антон Шантырь, президент международной федерации самбо Василий Шестаков, депутат Заксобрания Санкт-Петербурга Юрий Авдеев.

- В этой книге 85-летний путь нашего вида единоборств показан через истории именитых людей, великих тренеров, первоклассных спортсменов, тех, кому, в свое время, самбо дало путевку в жизнь, - отметили в федерации.

Также сообщается, что экземпляры книги «Команда самбо» передадут во все учебные заведения, где по федеральному проекту «Самбо – в школу!» открыты спортивные секции.