Петербурженка собрала 11 ведер грибов в лесу Ленобласти

Своим уловом девушка поделилась в соцсетях. Фото: vk.com/grib_spb

В лесах Ленинградской области грибной сезон в самом разгаре. Любители тихой охоты отправляются за любимыми грибами и делятся своими уловами в социальных сетях. В паблике «Грибы и грибники СПб» таких сообщений появляется десятки в сутки. Накануне петербурженка собрала 11 ведер грибов и выложила фотографии в Сеть.

- Собирали грибы в Выборгском районе Ленобласти. Очень много козлят, огромные поляны, но червивых очень много. Белых парочку и немного красных, подберезовиков, - поделилась девушка.

Остальные подписчики поинтересовались, что грибник будет делать с таким количеством собранного. Грибы козлята, как правило, маринуют. А потом их можно будет есть в течение всей зимы. Однако любят козлят далеко не все, поэтому в лесу они часто остаются расти, пока любители тихой охоты обращают внимание на более популярные шляпки.