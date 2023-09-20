17 классов в школах Петербурга закрыли из-за роста заболеваемости гриппом и ОРВИ

В Петербурге более 47 тысяч детей заболели гриппом или ОРВИ. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Осенью традиционно растет заболеваемость гриппом и ОРВИ. Так, по данным на 20 сентября, в Петербурге заболело чуть больше 38 тысячи школьников. Всего же в школах Северной столицы учатся более 590 тысячи человек. Таким образом, число заболевших составляет немногим больше шести процентов от общего количества учеников. Несмотря на это, уже в 17 классах приостановили учебный процесс. Об этом spb.kp.ru рассказали в комитете по образованию.

- Ситуация ежегодная, связана с сезонным ростом заболеваемости, - добавили в комитете.

Что касается детских садов, то там тоже есть заболевшие. На данный момент, грипп или ОРВИ подхватили около 9,4 тысячи детей. Всего же в городе порядка 272 тысяч воспитанников, а значит, что заболели немногим больше трех процентов от общего числа. Кстати, пока в Северной столице на карантин не закрыли ни одну группу.