Дорожный знак упал на голову петербурженке на Театральной площади из-за ветра. Фото: t.me/spb_top_news

Бушующий ветер в Петербурге 20 сентября стал причиной плохого самочувствия не только метеозависимых людей. Из-за ненастной погоды на Театральной площади города упал дорожный знак. А приземлился он прямо на голову девушке-пешеходу. Об этом сообщили в пресс-службе «Метростроя» Северной столицы.

– Из-за ухудшившихся погодных условий временно установленный недалеко от одной из строек знак упал в непосредственной близости от местной жительницы, – уточнили в пресс-службе компании.

Как отметили специалисты, конструкцию возвели по требованиями ГОСТ. Но в битве с ветром она потерпела поражение. Сейчас знак демонтировали и установили заново силами подрядных организаций «Метростроя». Его основание усилили и укрепили, чтобы избежать подобных происшествий.

Компания принесла свои извинения. Все временные конструкции дополнительно проверят специалисты.