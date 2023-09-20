849 коек развернули в больницах Петербурга для заболевших коронавирусом. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

С наступлением осени в Петербурге увеличилась заболеваемость ОРВИ. К 20 сентября более 12 тысяч горожан болеют различными видами инфекции, у некоторых диагностировали пневмонию. Для забытого, но не покинувшего Северную столицу коронавируса больницы развернули 849 коек. Об этом сообщили в комитете по здравоохранению Петербурга.

– По городу гуляют вирусы парагриппа, аденовирусы, сезонные коронавирусы, бокавирусы, риновирусы. Ситуация по ковиду находится в пределах нормы. На дому сейчас лечатся порядка тысячи человек, в стационары поступает около 25 человек в день, – уточнили в пресс-службе профильного ведомства.

Взрослых больных с «короной» принимают Клиническая больница имени Боткина, Александровская, медучреждение №20 на Ленсовета и Психиатрическая больница имени Скворцова – Степанова.

В Боткинском стационаре занято лишь 44 койки из 589 инфекционных мест. Этот показатель составляет только десять процентов от общего фонда.