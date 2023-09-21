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НовостиПроисшествия21 сентября 2023 8:28

Девятилетний мальчик разбил голову во время катаний с горки в Ленобласти

В Ленобласти ребенка забрали в больницу из-за травмы на детской площадке
Анастасия НУРАДИЛОВА
Ребенка госпитализировали в больницу.

Ребенка госпитализировали в больницу.

Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Ломоносовском районе Ленобласти ребенка госпитализировали в больницу в тяжелом состоянии. Девятилетний мальчик играл на детской площадке и катался с горок 19 сентября в деревне Мухоловка. Но около шести вечера его отвезли в больницу. Об этом сообщает АН «Оперативное прикрытие».

- Мальчика доставили в Детскую больницу №1 из деревни Мухоловка 19 сентября около шести вечера. Его госпитализировали в закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением мозга, закрытым переломом левого предплечья, в тяжелом состоянии, - рассказал источник.

По предварительной информации, школьник спускался с горки, споткнулся и упал. Предполагается, что мальчика никто не обижал. Он получил травмы сам. Видеонаблюдения на детской площадке не было, поэтому пока сотрудники полиции выясняют обстоятельства случившегося. О пострадавшем школьнике заботятся врачи медучреждения.