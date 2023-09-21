Более 1300 петербуржцев пострадали из-за укусов клещей за неделю

Петербуржцам напомнили о необходимости вакцинации от вирусов из-за клещей. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Петербурге региональный Роспотребнадзор рассчитал статистику по укусам клещей. Всего за неделю с 15 сентября в больницы города обратились 1322 человека, которые нашли на себе опасных насекомых. 103 из них – дети возрастом до 17 лет. Об этом сообщает пресс-служба регионального ведомства.

- В черте города зарегистрировано 156 случаев присасывания клещей, - говорится в сообщении Роспотребнадзора.

Кроме этого, за неделю клещевым боррелиозом заразились 17 человек. К счастью, никто из пострадавших, не заразился вирусным энцефалитом. Специалисты напомнили, что лучшая профилактика от заболеваний – вакцинация.

- С 15 по 21 сентября получили профилактические прививки против клещевого вирусного энцефалита 246 человек, из них 92 ребенка, - сообщает ведомство в четверг.