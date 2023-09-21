Загруженность магистральных дорог снизилась в Петербурге на 12,3 процента

На магистралях Петербурга стало меньше пробок. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Петербурге в рабочие дни на дорогах стало посвободнее. Скорость передвижения по сравнению с августом 2022 года в зоне платной парковки выросла на четыре процента.

На магистральных дорогах петербуржцы теперь гоняют со средней скоростью в 25,8 км/ч. В зоне парковок Адмиралтейского района – 26,2 км/ч, а Петроградского района – 27,5 км/ч.

На дорогах общего пользования показатель поскромнее – 23,7 км/ч. В зоне платной парковки Адмиралтейского района - 24,2 км/ч, а Петроградского района - 24,1 км/ч. В центральной планировочной зоне на магистральных дорогах средняя скорость – 30,3 км/ч. А на дорогах общего пользования – 26,6 км/ч.

- По городу в целом снижение уровня задержки в движении автотранспорта составляет: 7,8 % - на магистральных дорогах и 4,3 % – на всей сети региональных автомобильных дорог, - пояснили в пресс-службе комтранса.

Перегруженность дорог снизилась на 12,3% - для магистральных и почти на 11% - для всей сети региональных дорог.