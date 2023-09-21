Росприроднадзор задержал продавца черепашек у метро в Петербурге. Фото: скриншот видео

Росприроднадзор Петербурга объявил предостережение местному жителю из-за незаконной продажи красноухих черепах. Импровизированный магазин мужчина организовал у станции метро «Проспект Большевиков». Сотрудники полиции отвезли нарушителя в отдел. Об этом сообщили в пресс-службе Северо-Западного межрегионального управления Росприроднадзора.

– Черепашки плавали в тесном аквариуме. В емкости не поддерживался необходимый температурный режим, отсутствовало ультрафиолетовое излучение, – рассказали специалисты ведомства.

Они уточнили, что эти факторы могут убить животное. Во время осмотра на место происшествия приехали полицейские. Они сопроводили горожанина в отделение, чтобы выяснить есть ли законные основания для такой торговли. В Росприроднадзоре петербуржцев попросили внимательно и ответственно выбирать животных для содержания в домашних условиях.