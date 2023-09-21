Портрет Сергея Бодрова на Кирочной улице Петербурга закрасили после жалоб. Фото: t.me/nocommentsrussia1703

Граффити-портрет Сергея Бодрова помешал жителю Петербурга. Поэтому мужчина несколько раз обратился на портал «Наш Санкт-Петербург», требуя закрасить изображение у входа в магазин «Рок-остров». В 21-ю годовщину гибели актера рисунок исчез. Отчет о проведенной коммунальщиками работе появился на странице сервиса.

– Портрет написал художник-урбанист Олег Лукьянов несколько лет назад. Магазин – культовое место, в котором снимались некоторые сцены фильма «Брат», – рассказали расстроенные петербуржцы в телеграм-канале «У Петра за пазухой», приложив фотографию закрашенной стены.

Но всеобщую печаль жаловавшийся местный житель не разделял. Первый раз он обратился в администрацию 13 февраля, сообщив об «акте вандализма». Ему пояснили, что убрать изображение можно будет только в теплую погоду. Гибель искусства пытались оттянуть. Но в начале августа мужчина вновь напомнил о себе. И коммунальщики сдались.