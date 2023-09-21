Подросшего котенка манула Шу показали в Ленинградском зоопарке. Фото: t.me/lenzoopark

Сотрудники Ленинградского зоопарка заставили испытать прилив нежности и умиления жителей Петербурга. Они опубликовали видео с подросшим котенком манула. Шу – именно так зовут пушистого хищника – скоро исполнится целых четыре месяца. Об этом сообщили в пресс-служба учреждения.

— Капает мелкий дождик. Но он совсем не мешает маленькому манулу: четырехлапый даже не думает сидеть в укрытии, ведь вокруг столько всего интересного! – прокомментировали видео сотрудники зоопарка.

Они отметили, что мраморный котенок невероятно похож на свою маму Намики. Снимать, кстати, интересующегося всем малыша стало сложнее, потому что он ни секунды не хочет оставаться на месте. Специалисты добавили, что он постоянно прыгает, бегает, сидит в засаде на верхней полке в вольере и совершает внезапные «нападения»

Шу родился 24 мая у самца Свэна и самки Намики. До этого манулы дали потомство в Ленинградском зоопарке 16 лет назад.