218 семей Петербурга с детьми-инвалидами получили жилищные выплаты в 2023 году. Фото: Олег ЗОЛОТО

Правительство Петербурга выделило 2,25 миллиарда рублей на поддержку семей с детьми-инвалидами. Так, в 2023 году 218 особенных ячеек общества получили социальные выплаты на покупку нового жилья. Как уточнили в Смольном, жилищный план по обеспечению сертификатами находящихся в этой категории петербуржцев выполнили на 97 процентов.

– Средний размер выплаты, которая полагается семьям с детьми с ограниченными возможностями, около 10,3 миллиона рублей. Достойная сумма позволяет улучшить жилищные условия семей, в том числе без вложения дополнительных средств, – уточнили в пресс-службе правительства.

Власти Петербурга напомнили, что поддержку вправе получить те, кто встал на учет как нуждающийся в жилых помещениях. Всего в этом году на поддержку семей, где воспитываются дети с ограниченными возможностями, выделили 2,34 миллиарда рублей.