Трое на самокате сбили пенсионерку на улице Маршала Новикова в Петербурге

Три человека на электросамокате сбили пенсионерку в Петербурге. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Уникальный эксперимент провели три жителя Петербурга. Они вместе залезли на электросамокат и решили прокатиться так по городу. Шалость, естественно, закончилась печально: под колеса средства индивидуальной мобильности (СИМ) попала пенсионерка. Об этом пишет «Online47».

– Вечером 21 сентября в Приморском районе Петербурга трое неизвестных на большой скорости ехали на одном транспорте и сбили пожилую женщину. По словам очевидцев, инцидент произошел на улице Маршала Новикова, – передает издание.

Экстремалы помогли пожилой женщине встать. И, как сообщили свидетели происшествия, после этого спешно ретировались с места происшествия. Предварительно, петербурженка получила травмы головы, колена и руки. О случившемся уже заявили в правоохранительные органы. Напомним, что ездить на кикшеринге и в целом на СИМах можно только в одиночку.