Бездомный рецидивист развращал 13-летнего мальчика в Петербурге

Против мужчины возбудили уголовное дело. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Петербурге бездомного мужчину задержали из-за подозрений в развращении подростка. В полицию ранее обратилась мама 13-летнего мальчика. Она рассказала, что около трех часов дня 12 сентября до ее ребенка домогался незнакомец. Об этом сообщает АН «Оперативное прикрытие».

- 20 сентября на Цитадельском шоссе сотрудниками полиции по подозрению был задержан 41-летний бездомный. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 135 УК РФ, предусматривающей лишение свободы от трех до восьми лет, - рассказал источник.

Расследование уголовного дела на данный момент продолжается.

О мужчине известно, что он уже три раза был в колонии. Два раза – за грабеж. А в 2007 году ему дали 17 лет за умышленное убийство. В 2020 перевели из колонии в Архангельской области в колонию-поселение в Ленобласти в Княжево. Там он должен был находиться до лета 2024 года, но видимо вышел раньше.