Группу угнавших иномарку автоворов задержали в Петербурге

Оперативники задержали трех жителей Ленобласти из-за подозрений в автоугоне. Фото: Артем КИЛЬКИН

Оперативники Петербурга задержали группу автоворов. Также нашли и похищенную ими машину. Транспорт нарушители собирались перепродать, поэтому даже успели перебить номера. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти,

– В полицию Северной столицы обратилась 28-летняя местная жительница. Она рассказала, что у нее угнали «Форд-Фокус», который женщина припарковала у одного из домов на улице Стойкости в Кировском районе города, – уточнили в пресс-службе ведомства.

Правоохранители возбудили уголовное дело по статье о краже. Специалисты установили личности предполагаемых угонщиков. Ими оказались 53-летний житель Ленобласти, его ровесник из Петербурга и 27-летний, ранее судимый мужчина. Кстати, транспорт нашли за пределами города: в Москве. Подозреваемых отправили под стражу.