Форвард «Зенита» Кассьерра назвал «Локомотив» квалифицированной командой

Кассьерра высказался о предстоящей игре с "Локомотивом". Фото: ФК "Зенит"

Бомбардир «Зента» рассказал о том, каким, по его мнению, будет предстоящая игра с московским соперником. Мыслями о матче с железнодорожниками бомбардир поделился во время пресс-конференции на базе команды в Удельном парке.

- «Локомотив» — квалифицированная команда с хорошим набором игроков. Сейчас мы должны быть готовы к непростому матчу, выложиться на максимум и взять три очка. Что касается Сергеева, мы действуем с ним вместе: и Ваня забивает, и я забиваю. С ним и со всеми игроками команды у меня хорошее общение вне поля, - цитируют нападающего «Матч ТВ».

Кассьерра также рассказал о том, как ему удалось возглавить гонку бомбардиров. По словам нападающего, уверенности придали голы в первом туре, а дальше пошло как по накатанной. Нападающий обещает продолжать в том же духе и приносить команде новые очки в турнирной таблице. «Зенит» встретится с московским «Локомотивом» 24 сентября на «Газпром Арене».